Berlin (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dieArbeit der Großen Koalition im Bund gegen Kritik verteidigt.Die Bundesregierung habe bei den Themen "Rente", "Pflege" und"Verkehrsprojekte" viel hinbekommen, was den Alltag der Menschen inDeutschland erleichtere.Insofern habe er kein Verständnis dafür, wenn nun eine Diskussionum ein vorzeitiges Ende der Großen Koalition geführt werde. "Ichverstehe diese Debatte nicht. Es ist wieder einmal eine Kunst-Debatteaus Berlin-Mitte", kritisierte Spahn in der rbb-Fernsehsendung "Talkaus Berlin".Überdies wies das CDU-Präsidiumsmitglied Spahn Forderungen aus demrechten Flügel seiner Partei zurück, Bundeskanzlerin Merkel möge ihrAmt rasch an die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer abgeben."Angela Merkel ist für vier Jahre gewählt als Bundeskanzlerin. Ichgehe davon aus, dass sie vier Jahre lang Bundeskanzlerin ist. Und ichhoffentlich mit ihr vier Jahre Bundesgesundheitsminister. So planeich jedenfalls", erklärte Spahn im rbb-Fernsehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgTalk aus BerlinAnsprechpartnerTel.: +49 (0)30 979 93-24501https://www.rbb-online.de/talkausberlin/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell