Spahn fordert: Kassen und Kliniken sollen Streit über Pflege beenden

BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat gesetzliche Krankenkassen (GKV) und Krankenhäuser aufgefordert, ihren Streit über Personaluntergrenzen in der Pflege beizulegen.



Er werde den GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) nochmals zu einem Gespräch bitten. Sollte es auch danach zu keiner Einigung kommen, werde das Ministerium im Wege einer Verordnung (Ersatzvornahme) entscheiden, sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. Er sei "ein großer Freund der Selbstverwaltung" im Gesundheitswesen - wenn sie funktioniere.

Die Krankenkassen wollen als Kompromiss, dass ein Viertel der Kliniken mit der schlechtesten Personalquote ihr Personal aufstocken oder ihre Leistungsvolumen abbauen müssen. Die DKG hält dagegen, dass nur die letzten zehn Prozent der Kliniken ihr Personal auf den niedrigsten Wert der übrigen 90 Prozent der Kliniken anpassen müssen.

Spahn unterstrich nach der Verabschiedung seines Pflegepersonalstärkungsgesetzes durch das Kabinett, es sei wichtig, dass Krankenhäuser strukturell ausreichend Pflegepersonal hätten. Wer nicht ausreichend Personal habe, gefährde die Versorgung der Patienten und beute Pflegekräfte aus./rm/DP/tos