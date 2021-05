Spahn in Südafrika - Unterstützung für Impfstoffproduktion

PRETORIA (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will am Freitag in Südafrika mit Politikern und Wissenschaftlern zu Gesprächen über den internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie zusammenkommen.



Am Nachmittag ist in der Hauptstadt Pretoria ein Auftakttreffen einer Initiative vorgesehen, mit der Deutschland und Frankreich ihre Unterstützung für den Aufbau einer eigenen Impfstoffproduktion in Afrika bekräftigen wollen. Der CDU-Politiker will daran für die Bundesregierung teilnehmen. Erwartet wird auch der französische Präsident Emmanuel Macron.

Hintergrund des Besuchs sind auch Ankündigungen der EU, die Herstellung und den Zugang zu Impfstoffen in Afrika zu fördern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in der vergangenen Wochen bei einer Gesundheitskonferenz der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Rom angekündigt, dass die EU den Bau von Standorten für die Impfstoffproduktion in Afrika mit einer Milliarde Euro unterstützen werde.

Spahn will am Samstag aus Südafrika nach Deutschland zurückkehren./sam/DP/zb