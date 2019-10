Spahn: Hilfe für afrikanische Länder in deutschem Interesse

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Afrika als wichtig auch für Deutschland eingestuft.



Deutschland helfe auch aus eigenem Interesse, wenn afrikanische Länder Krisen wie Ebola zu bewältigen hätten, sagte Spahn anlässlich einer Afrika-Reise am Mittwoch. Gemeinsam mit der Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, Maria Flachsbarth (CDU), und Bundestagsabgeordneten brach Spahn nach Äthiopien, Ruanda, den Kongo und Nigeria auf. Er will sich ein Bild davon machen, wie deutsche, internationale und einheimische Organisationen Ebola in der Region bekämpfen.

"Europas Zukunft ist untrennbar mit der Afrikas verbunden", sagte Spahn. "Dort leben bald zwei Milliarden Menschen." Ohne Zugang zu Arbeit, Gesundheit und Sicherheit machten sich zu viele auf den Weg nach Europa. Über die Weltgesundheitsorganisation WHO ist Deutschland in den letzten beiden Jahren mit über 20 Millionen Euro am Kampf gegen Ebola in der Region beteiligt./bw/DP/nas