Spahn nach Bericht über Masken heftig in der Kritik

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) steht nach einem Bericht über Corona-Masken, die trotz nur schmaler Prüfungen an Menschen mit Behinderung oder Obdachlose gehen sollen, in der Kritik.



SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigte sich am Samstag in Berlin "geschockt" über den entsprechenden "Spiegel"-Bericht. "Das muss umgehend aufgeklärt werden, aber es muss dann auch klar sein, wenn das stimmt (...), dann muss es Konsequenzen im Gesundheitsministerium geben", sagte Klingbeil. "Das ist unmenschlich, was dort passiert ist." Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, sagte: "Nun also noch ein Maskenskandal und wieder kein Rücktritt oder irgendwelche Konsequenzen." Kritik kam auch aus der FDP und von den Grünen./bw/DP/zb