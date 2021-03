Spahn: Aussetzung der Astrazeneca-Impfungen war richtig

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das deutsche Vorgehen im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Astrazeneca verteidigt.



"Uns bestätigt die Analyse der EMA in unserem Vorgehen", sagte Spahn am Donnerstagabend in Berlin. "Es war richtig, die Impfungen mit Astrazeneca vorsorglich auszusetzen, bis die auffällige Häufung der Fälle dieser sehr seltenen Thombosenart analysiert worden ist."

Die zunächst ausgesetzten Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca sollen am Freitag in Deutschland wieder aufgenommen werden - aber mit einem neuen Warnhinweis. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte zuvor die Sicherheit des Impfstoffes bekräftigt./sam/bw/jr/DP/fba