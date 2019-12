Später Sommerferienstart: CSU-Fraktion steht zu bayerischem Sonderweg

München (ots) - Die Sommerferien fangen in Süddeutschland traditionell erst EndeJuli / Anfang August an und reichen bis in den September hinein. Hamburg undBerlin fordern nun, Bayern ab 2025 in das rollierende System einzubeziehen, beidem sich die Länder mit frühem und späterem Ferienbeginn abwechseln. DieCSU-Fraktion lehnt das entschieden ab. Per Dringlichkeitsantrag fordert sie imLandtag, an der bisherigen bayerischen Ferienregelung festzuhalten."Bayern und Baden-Württemberg haben als einzige Länder ausgedehntePfingstferien, die manchmal erst gegen Ende Juni vorbei sind. Nur mit einemspäten Start in die Sommerferien können wir eine pädagogisch sinnvolle Abfolgevon Ferien und Schulwochen in Bayern aufrechterhalten", sagt Prof. Dr. GerhardWaschler, der bildungspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion."In das rollierende System einzusteigen, wäre für unsere Schüler und Lehrer,aber auch für die Eltern problematisch. Wir müssten den gesamten Ferienkalenderüber den Haufen werfen - zum Nachteil für Schulen und Familien."Bis einschließlich 2024 sind die Ferientermine in Deutschland bereitsfestgelegt. Seit Kurzem verhandeln die Länder in der Kultusministerkonferenzüber die folgenden Jahre.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53955/4458799OTS: CSU-Fraktion im Bayerischen LandtagOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell