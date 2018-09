SpaceX von Elon Musk will ersten Weltraumtouristen vorstellen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Raketenfirma SpaceX von Tesla -Chef Elon Musk will am Montag den Namen ihres ersten kommerziellen Weltraumpassagiers für einen Rundflug um den Mond bekanntgeben.



Das kündigte das Unternehmen in der Nacht zum Freitag auf Twitter an.

Der Flug mit dem Raumschiff "Big Falcon Rocket" sei ein "wichtiger Schritt, um normalen Menschen, die von einer Reise ins Weltall träumen, den Zugang zu ermöglichen". SpaceX hatte bereits 2017 angekündigt, zwei Menschen auf einen Reise um den Mond schicken zu wollen.

Musk hatte "Big Falcon Rocket" im vergangenen Jahr mit dem Ziel vorgestellt, den Mars zu bevölkern. Das Unternehmen wolle 2022 zwei Frachtschiffe auf den Roten Planeten schicken. Zwei Jahre später könnten dort aus Sicht Musks erstmals Menschen landen./hl/DP/stk