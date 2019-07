SpaceX enthüllt Zeitplan für Raumschiffe

@elonmusk

‒ 12. Juli 2019

Raptortriebwerk montiert auf Starhopper. Ziel für Schwebetest Dienstag.

@elonmusk

~20 m hoch & seitwärts für den Erstflug. Mk1-Raumschiff hoffentlich 20 km höher in ein paar Monaten.



Endlich wird SpaceX diese Woche Testflüge mit dem Starhopper ‒ einer kleineren Version des lang erwarteten interplanetaren Raumschiffs von Elon Musk ‒ starten.

Tatsächlich, so ein Tweet des SpaceX-CEO am Wochenende, könnte Starhoppers erster Versuch, in einer Höhe von 20 Metern zu starten und zu schweben, bereits am 16. Juli erfolgen.

Und das ist nur der Anfang.

Babyschritte in den Weltraum

Starhopper ist 80 Fuß hoch, besitzt eine polierte Edelstahlhülle mit einem Durchmesser von 30 Fuß und sieht aus wie eine riesige, glänzende Silberkugel auf seiner Startrampe, die auf die Sterne gerichtet ist.

Die Flugtests für Starhopper, die als zwei separate Prototypen an zwei verschiedenen Standorten gebaut werden, begannen bereits im April. Das war das Datum von Starhoppers erstem „statischen“ Test seiner 2 Mio. US-Dollar Raptortriebwerke, der mit Starhopper durchgeführt wurde, der fest mit dem Boden verbunden war und nicht wegfliegen konnte. Aber Musk deutet auf einen ehrgeizigen Startplan hin und sagt nun, er hoffe, dass Starhopper bereits in „ein paar Monaten“ bis zu 20 km in den Himmel fliegen wird.

Unter der Annahme, dass der Test diese Woche gut verläuft, sind mehrere Hops „später in diesem Jahr“ wahrscheinlich, sagt Jonathan Hofeller, SpaceX’ VP des kommerziellen Vertriebs. Es ist sogar möglich, dass Starhopper „dieses Jahr in die Umlaufbahn kommt …“.

Als Nächstes folgt 2020 die Erprobung eines „Full Stacks“ ‒ eines Prototyps von Starship in Originalgröße ‒, gefolgt von einem kommerziellen Betrieb bereits 2021. Hofeller bestätigte kürzlich, dass SpaceX mit drei verschiedenen Telekommunikationsunternehmen Gespräche führt, um zu sehen, wer der erste Kunde von Starship bei einem Orbitalstart im Jahr 2021 werde.

Was Starhopper für die Investoren bedeutet

Das Raumschiff wurde mit einer Kapazität entwickelt, um 100 Kolonisten zum Mars zu bringen, und bietet wohl die beste Hoffnung der Menschheit, den Roten Planeten zu kolonisieren ‒ oder ihn einfach nur zu besuchen. Für die Investoren von SpaceX hat Starship jedoch größere ‒ sogar existenzielle ‒ Implikationen (und du bist vielleicht einer und weißt es nicht einmal).

Obwohl SpaceX am bekanntesten für seine kommerziellen Satellitenstarts in die Umlaufbahn ist, macht es damit keinen Gewinn. Obwohl Daten von S&P Global Market Intelligence bestätigen, dass das Unternehmen jährlich mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz generiert, sagen Banker, die ein kürzlich erfolgtes SpaceX-Anleiheangebot prüfen, dass das Unternehmen derzeit keine GAAP-Gewinne aus seinem Startgeschäft generiere.

Um das zu beheben, hofft das Unternehmen, die Gewinne zu erzielen, die es für die Finanzierung einer Mission zum Mars benötigt, indem es ein weltweites System von 12.000 Satelliten entwickelt, die Breitbandinternet anbieten. Starship bietet dem Unternehmen mit seiner massiven internen Frachtkapazität und dem wahnsinnig niedrigen Nutzlastpreis pro kg in der Umlaufbahn die besten Chancen, dieses System zum Laufen zu bringen, bevor andere das können.

Was Starhopper für andere Investoren bedeutet

Und die Möglichkeiten werden damit vielleicht noch nicht einmal enden. In dem, was meiner Meinung nach die erste Erwähnung der Idee sein könnte, enthüllte Hofeller im Juni, dass SpaceX eine völlig neue Mission für Starship ins Auge fasst, sobald es in Betrieb ist.

Nach Angaben besorgter Wissenschaftler gibt es derzeit fast 3.000 Satelliten, die die Erde umkreisen, aber nicht mehr wie vorgesehen funktionieren. Diese Satelliten repräsentieren Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Dollar an potenziell monetarisierbaren Investitionen, und die NASA ‒ und Unternehmen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und Maxar ‒ wollen einige dieser Satelliten mithilfe von Robotern irgendwann in der Zukunft reparieren und betanken.

Aber die Sache ist die: Angesichts der Größe der Frachtbucht von Starship, die leer sein wird, nachdem sie eine Nutzlast in den Weltraum geliefert hat, scheint es eine Verschwendung zu sein, das große Raumschiff den ganzen Weg zurück zur Erde zu bringen. Was wäre also, wenn Starship auch dazu verwendet werden könnte, fehlerhafte Satelliten von der Umlaufbahn zur Reparatur zurück zur Erde zu transportieren?

„Man könnte einen Satelliten möglicherweise wieder einfangen und zurück zur Erde bringen“, sagt Hofeller. Hier könnte der Satellit von den Leuten, die ihn gebaut haben, praktisch repariert und dann in einem anderen Raumschiff in den Orbit zurückgebracht werden. Zugegeben, dabei würde SpaceX wahrscheinlich die Pläne von Lockheed Martin, Northrop und Maxar durchkreuzen ‒ aber es würde eine ganz neue Einnahmequelle für SpaceX schaffen.

Langer Rede kurzer Sinn

Ob du ein Fan, ein Investor in der Telekommunikation oder einfach nur ein Kunde bist, der einen billigen, zuverlässigen Internetservice sucht, der nicht von Comcast angeboten wird, SpaceX’ Starhopper-Test am Dienstag sollte man sich ansehen.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Rich Smitch auf Englisch verfasst und am 15.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Maxar Technologies Ltd.

Motley Fool Deutschland 2019