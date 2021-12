SpaceX Starship: Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa fliegt am Mittwoch ins All!

Der Japaner Yusaku Maezawa steht kurz davor, der neueste Milliardär zu werden, der sich mit einer Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) ins Weltall wagt.

Was geschah

Einem Bericht von Space.com zufolge werden Maezawa und der Videoproduzent Yozo Hirano zusammen mit dem russischen Kosmonauten Alexander Misurkin an Bord einer Sojus-Rakete gehen, die am 8. Dezember um 2:30 Uhr nachts vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung