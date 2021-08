SpaceX: Elon Musk hebt neue Meilensteine für den Starlink-Dienst!

Space Exploration Technologies Corp, oder SpaceX, Gründer Elon Musk sagte am Montag, dass das Raumfahrtunternehmen 100.000 Terminals seines satellitengestützten Hochgeschwindigkeits-Internetdienstes Starlink ausgeliefert hat.

In einer Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien teilte Musk mit, dass Starlink jetzt 14 Länder bedient und in mehreren anderen Ländern auf Lizenzen wartet. Er fügte hinzu, er hoffe, dass der Dienst bald auf der ganzen



