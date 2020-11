SpaceX Aktie: 3 Mitbringsel gab es!

In den vergangenen Wochen hat SpaceX damit begonnen, Einladungen an Benutzer zum Betatest seines Internetdienstes Starlink im erdnahen Orbit (LEO) zu verschicken. Am Donnerstag skizzierte die Mitbegründerin von DataTrek Research, Jessica Rabe, drei wichtige Neuerungen des Starlink-Betatests. Das Hauptziel des Starlink-Dienstes besteht darin, eine Flotte von etwa 900 SpaceX-Satelliten zu nutzen, um Hochgeschwindigkeits-Breitbandinternet in Teile der Welt zu bringen, in denen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung