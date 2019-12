SpaceChain bringt Blockchain-Technologie auf die Internationale Raumstation

Cape Canaveral, Florida (ots/PRNewswire) - Mission fördert die Vision vonSpaceChain eines Open-Source-Satellitennetzwerks auf Blockchain-BasisSpaceChain (http://www.spacechain.com/) gab bekannt, dass seineBlockchain-Hardware-Wallettechnologie an Bord einer SpaceX-Falcon-9-Rakete imRahmen des heutigen kommerziellen CRS-19-Versorgungseinsatzes auf dem Weg zurInternationalen Raumstation ISS(https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station) ist. Dies ist dieerste Technologiedemonstration von Blockchain-Hardware auf der ISS, die auf derkommerziellen Plattform von Nanoracks auf der Station installiert wird. Dies istdie dritte Blockchain-Nutzlast, die SpaceChain in den letzten zwei Jahren insAll gebracht hat. Damit wird die Vision von SpaceChain von einer dezentralenOrbitalkonstellation für Fintech- und Geschäftsanwendungen weitervorangetrieben. Diese ISS-Demonstrationsmission wurde durch Nanoracks(http://nanoracks.com/) und deren Space-Act-Vereinbarung mit der NASAermöglicht.Nach der Aktivierung zeigt die Nutzlast den Empfang, die Autorisierung und dieerneute Übertragung von Blockchain-Transaktionen an und erzeugt so"Multisig"-Transaktionen, die für den Abschluss mehrere Signaturen(Genehmigungen) erfordern, wodurch die Sicherheit des Vorgangs erhöht wird. AlleDaten werden direkt über die kommerzielle Plattform von Nanoracks sowohl hoch-als auch heruntergeladen. Die Implementierung von SpaceChain führt dieAbgeschiedenheit und Sicherheit der Weltrauminfrastruktur in dieBlockchain-Technologie ein, um den Grundstein für eine neue Generation vonProdukten zu legen, die auf dieser Technologie basieren.Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von SpaceChain, die Probleme derlandgestützten zentralisierten Infrastruktur anzugehen und gleichzeitig dentechnologischen Fortschritt, die internationale Zusammenarbeit und dieEinführung von Space-as-a-Service für moderne Unternehmen zu beschleunigen.Anfang des Jahres erhielt SpaceChain von der Europäischen Weltraumorganisation(ESA) (http://www.esa.int/) im Rahmen ihres Kick-start-Activity- (https://spacechain.com/spacechain-receives-support-from-european-space-agency-for-blockchain-satellite-technology/)Programms (https://spacechain.com/spacechain-receives-support-from-european-space-agency-for-blockchain-satellite-technology/) Fördergelderzur Weiterentwicklung und Identifizierung kommerzieller Anwendungsfälle für ihreSatelliten-Blockchain-Technologie. Durch das Einführen von weltraumgestütztenNutzlasten in etablierte Netzwerken können Unternehmen die Sicherheit bei derÜbertragung digitaler Assets erhöhen, die für Cyberangriffe und Hacking anfälligsein können, wenn sie ausschließlich auf zentralisierten Servern auf der Erdegehostet werden."Der dritte Nutzlast-Start ist ein wichtiger Meilenstein nicht nur fürSpaceChain, sondern auch für die Entwicklung der New Space Economy", sagte ZeeZheng, Mitgründer und CEO von SpaceChain. "Die Integration von Weltraum- undBlockchain-Technologien hat neue Möglichkeiten und Chancen eröffnet, und wirfreuen uns sehr darauf, in den nächsten Monaten eng mit Finanzdienstleistern undFintech-Entwicklern, IoT-Dienstleistern, Forschungseinrichtungen undRaumfahrtagenturen zusammenzuarbeiten, um den Fortschritt im Ökosystem weiter zubeschleunigen.""Blockchain sorgt für den nächsten großen Wandel im Weltraum", sagte JeffGarzik, Mitgründer und CTO von SpaceChain. "SpaceChain behebt Sicherheitsrisikenfür Finanzsysteme und digitale Assets in der wachsenden digitalen Wirtschaft.Durch die Integration von Technologien können nun neue Paradigmen, die früherunerreichbar waren, geschaffen und spannende Elemente in die New Space Economyaufgenommen werden."SpaceChain erwartet, dass die Tests dieser Nutzlast bis Anfang 2020abgeschlossen sein werden.Informationen zu SpaceChainSpaceChain wurde 2017 gegründet und ist eine Community-basierteWeltraumplattform, die Weltraum- und Blockchain-Technologien kombiniert, um dasweltweit erste Open-Source-Satellitennetzwerk auf Blockchain-Basis aufzubauen,das es Benutzern ermöglicht, Anwendungen im Weltraum zu entwickeln undauszuführen.Die dezentrale Technologie von SpaceChain ist ein Katalysator für die Schaffungder New Space Economy, indem die Entwicklung von Weltraumanwendungen erleichtertund der Weltraum zugänglicher wird. Sie ermöglicht Innovationen für eine Reihevon Branchen, und ihre erste Anwendung wird die weltraumgestützteMultisig-Technologie für Finanzdienstleistungen sein.Weitere Informationen finden Sie auf www.spacechain.com.Pressekontakt:Eric DesatnikSpaceChaineric@spacechain.comTony TanAutonomy for SpaceChain+65 6570 9139tony@autonomy.marketingWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139365/4460382OTS: SpaceChainOriginal-Content von: SpaceChain, übermittelt durch news aktuell