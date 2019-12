SpVgg Unterhaching: Konkurrenz präsentiert Rekordzahlen

Mit Hansa Rostock stellte ein Verein mit einem Zuschauerschnitt von 14.000 in der 3. Liga am Sonntag seine Geschäftszahlen vor. Mit exakt 14.063 Zuschauern in den bisherigen 9 Heimspielen der Saison 2019/2020 belegt Hansa nach dem FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig, FC Magdeburg und 1860 München gerade einmal Platz 5. Die SpVgg Unterhaching (WKN: A2TR91) landet mit einem Zuspruch von 4.500 Zuschauern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung