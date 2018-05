Soziologe Hurrelmann fordert Gesundheitsbildung für alle Altersstufen

Baierbrunn (ots) - Der Berliner Soziologie-Professor KlausHurrelmann plädiert für eine kontinuierliche Gesundheitserziehung vomKindergarten bis zum Ende der Schulzeit. Im Patientenmagazin"HausArzt" betonte Hurrelmann, Gesundheitsbildung "im Sinne derFörderung von Kompetenzen zum gesundheitsbewussten Leben" gehöre inalle Altersstufen. "Sie sollte schon im Kindergarten beginnen undüber die Grundschule bis zur Oberschule fortgeführt werden." Damitein Schulfach Gesundheitslehre eingeführt werden kann, siehtHurrelmann die neue Bundesregierung in der Pflicht. Zwar sei bisherder Bund nicht direkt zuständig für dieses Thema, sondern die 16Bundesländer. Es wäre dem Experten zufolge aber gut, "wenn die neueRegierung endlich beschließen würde, das völlig unsinnige Verbot derKooperation zwischen Bund und Ländern in schulischen Fragenabzuschaffen". Dann könnte dem Sozialwissenschaftler zufolge zumBeispiel auf Ganztagsschulen ein gemeinschaftliches Programm derGesundheitsbildung und -förderung aufgelegt werden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 2/2018wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - HausArzt - PatientenMagazin, übermittelt durch news aktuell