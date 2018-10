--------------------------------------------------------------Video-Aktionhttp://ots.de/F2nmYX--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -"Frieden, Freiheit und Demokratie waren immer das Leitbild desSozialverband SoVD. Er hat den antidemokratischen Kräften von Beginnan widerstanden. Und deshalb rufen wir unsere Mitglieder heute dazuauf, Flagge gegen Hetze und Populismus zu zeigen", sagtSoVD-Präsident Adolf Bauer anlässlich der in Berlin stattfindendenGroßdemonstration gegen Rassismus am 13. Oktober. "Wir imSozialverband wissen, dass Demokratie und Offenheit unbedingteVoraussetzungen für den sozialen Frieden sind", betont Adolf Bauer.Mit einer Video-Aktion will der SoVD für eine offene undpluralistische Gesellschaft werben. Dabei antworten ehrenamtlicheAkteure und politische Mandatsträger auf die Frage "Ist Demokratieselbstverständlich?".Die historischen Erfahrungen seit 1917 - zwei Weltkriege,Unterdrückung und die NS-Diktatur - haben gezeigt, dass sozialeGerechtigkeit, Demokratie und Frieden einander bedingen. Daher setztsich der Sozialverband SoVD seit 100 Jahren erfolgreich zugunstensozial Benachteiligter für diese Werte ein.Politisch vertritt der SoVD die Interessen der gesetzlichRentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten sowie derpflegebedürftigen und der behinderten Menschen.Der SoVD unterhält in den Landesverbänden ein flächendeckendesNetz von Sozialberatungszentren und -büros sowie vonKreisgeschäftsstellen, die die Beratung der anspruchsberechtigtenMitglieder in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten und dieVertretung vor den Sozialgerichten durchführen. DieBundesrechtsabteilung nimmt die Interessen der Mitglieder vor demBundessozialgericht wahr.Video-Aktion: Ist Demokratie selbstverständlich? #Unteilbar | Infozur Demonstration: https://www.unteilbar.org/Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell