Sozialverband lobt Konzept für Entlastungen bei häuslicher Pflege

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband VdK Deutschland begrüßt ein neues Konzept aus der Bundesregierung für deutliche Vereinfachungen bei der häuslichen Pflege.



Der Bürokratiedschungel, unter dem viele pflegende Angehörige litten, könnte sich lichten, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bentele bezog sich auf ein neues Konzept des Pflegebevollmächtigten der Regierung, Andreas Westerfellhaus.

Westerfellhaus will, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen weniger Anträge stellen müssen, Leistungen leichter abrufen können und so auch finanziell entlastet werden. Das geht aus einem Papier hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. An diesem Mittwoch will Westerfellhaus damit an die Öffentlichkeit gehen.

An anderer Stelle will der Verbraucherzentrale Bundesverband ansetzen. Der Verband fordert, dass digitale Assistenten für häusliche Pflege künftig von den Pflegekassen bezahlt werden. Entsprechende Forderungen will der Verband ebenfalls an diesem Mittwoch in Berlin vorstellen./bw/jr/DP/zb