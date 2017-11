Sozialverband fordert von Jamaika-Partnern sozialen Kurswechsel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband VdK Deutschland hat die Jamaika-Sondierungspartner zu einem sozialen Kurswechsel aufgerufen.



"Wir appellieren an die zukünftigen Koalitionspartner, soziale Themen zu einem Schwerpunkt des neuen Koalitionsvertrags zu machen", heißt es in einer Resolution des VdK, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

"Wir brauchen eine Politik, die Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen sowie offene Fragen zur Zukunft des Renten-, Pflege- und Gesundheitssystems zügig anpackt", so der Sozialverband.

So würden Kürzungsfaktoren und hohe Rentenabschläge die Alterseinkommen spürbar ausbremsen. Die "Talfahrt des Rentenniveaus" müsse gestoppt werden. Abschläge für Erwerbsminderungsrentner müssten gestrichen werden. Ein zentrales Anliegen müsse die vollständige Angleichung der Mütterrenten sein./bw/DP/zb