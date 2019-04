Sozialverband: Weichen stellen für ein friedliches und soziales Europa (FOTO)

--------------------------------------------------------------Europawahl-Informationhttp://ots.de/wsXRVl--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Vor der Wahl zum europäischen Parlament ruft der SozialverbandDeutschland (SoVD) zur Wahlbeteiligung auf und stellt klareForderungen an die Europapolitik. "Europa steht vor der Entscheidung,ob es eine Politik wählt, die den sozialen Frieden und damit denZusammenhalt der EU sichert", sagt SoVD-Präsident Adolf Bauer. DieAlternative sei, so Bauer, antidemokratischen und nationalistischenKräften Tür und Tor zu öffnen. "Wer bei klarem Verstand ist, kann dasnicht in Betracht ziehen", so Bauer.Der Verbandspräsident ruft insbesondere Menschen mit Behinderungenauf, an der Wahl teilzunehmen. Behinderte Menschen, die bisher nichtwählen durften, können nach einer Eilentscheidung desBundesverfassungsgerichts an der Europawahl am 26. Mai teilnehmen.Betroffene müssen bis zum 5. Mai einen Antrag stellen, damit sie dasWahlrecht ausüben können."Wir wissen, dass die Demokratie eine unbedingte Voraussetzung fürden sozialen Frieden ist. Und wir haben in unserer Geschichteerfahren, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist. Deshalbengagiert sich der SoVD auch heute intensiv für den demokratischenRechtsstaat, eine starke Zivilgesellschaft und verteidigt die Ideeeiner offenen Gesellschaft mit allen Teilhabechancen", betontVerbandspräsident Bauer.Der SoVD wurde 1917 als Kriegsopferverband gegründet und istDeutschlands ursprünglicher Sozialverband. Vom Anfang bis zum Endeder Weimarer Republik war die Organisation ein treuer Verfechter derDemokratie und zeigte engen Schulterschluss gegen dieantidemokratischen Kräfte.Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlichRentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten und derpflegebedürftigen und behinderten Menschen. Über 580 000 Mitgliedersind bundesweit im SoVD organisiert.Pressekontakt:Bundespressesprecher Benedikt DederichsSoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinE-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell