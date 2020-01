Sozialverband VdK fordert zum Jubiläum Rente für alle

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sozialverband VdK hat zu seinem 70. Geburtstag eine "Rente für alle" gefordert. Das sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele bei der Jubiläumsveranstaltung am Mittwoch in Berlin.



Die Hauptforderung des VdK bei der künftigen Gestaltung des Rentensystems sei, "dass alle in unser Rentensystem einzahlen", sagte Bentele. Gemeint seien auch Selbstständige, Beamte und Politiker. Bentele pochte zudem auf den Start der geplanten Grundrente Anfang 2021. Dies dürfte nicht verschoben werden. Eine würdige und bezahlbare Pflege und das Verschwinden von Barrieren für Menschen mit Behinderung seien weitere Kernforderungen. Der VdK hat mehr als zwei Millionen Mitglieder und tritt für soziale Gerechtigkeit, gute Renten, menschenwürdige Pflege und bezahlbare Gesundheit ein./bw/DP/he