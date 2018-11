Sozialverband: Stärkung des Pflegepersonals ist ein wichtiger Schritt

Berlin (ots) - "Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmernsich in der Pflege täglich hingebungsvoll. Dabei müssen sie endlichbesser unterstützt werden. Deshalb ist es ein wichtiger Schritt, wennheute das Gesetz für mehr Pflegepersonal verabschiedet wird", erklärtSoVD-Präsident Adolf Bauer. Der Sozialverband SoVD begrüße die mitdem Gesetz geplanten Maßnahmen, auf die nun weitere folgen müssten,betont Adolf Bauer. "Insbesondere müssen die pflegenden Angehörigenstärker entlastet werden, als dies bisher der Fall ist", so derVerbandspräsident.Der Deutsche Bundestag entscheidet heute über das Gesetz zurStärkung des Pflegepersonals. Vorgesehen ist ein Sofortprogramm, umden Personalengpass in der Pflege zu verkleinern. Danach sollen inder stationären Altenpflege 13.000 neue Stellen geschaffen undfinanziert werden. Das Programm soll zum 1. Januar 2019 in Krafttreten.Der Sozialverband Deutschland (SoVD) vertritt diesozialpolitischen Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, dergesetzlich Krankenversicherten und der pflegebedürftigen undbehinderten Menschen. Über 570 000 Mitglieder sind bundesweit im SoVDorganisiert. Der Verband wurde 1917 als Kriegsopferverband gegründet.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell