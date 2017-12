Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Berlin (ots) - "Im Jahr 2018 liegen enorme Herausforderungen voruns. Dies gilt insbesondere aufgrund der unklaren politischenGesamtlage. Jedoch werden wir im neuen Jahr nicht einfach abwarten,bis die Regierungsbildung abgeschlossen ist. Wir werden die Themen,die Menschen mit Behinderungen bewegen, auf die Agenda setzen!",erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer zum Internationalen Tag derMenschen mit Behinderungen am 3. Dezember."Die Arbeitslosigkeit der Menschen mit Behinderungen bleibtbesorgniserregend. Auch die allgemein positive Entwicklung amArbeitsmarkt hat bisher nicht zu einer Trendwende verholfen", warntBauer. Damit sich das ändert, müsse die Ausgleichsabgabe fürUnternehmen, die trotz Gesetzespflicht keine behinderten Menscheneinstellen, erhöht werden. Zugleich brauche es Initiativen fürLangzeitarbeitslose. "Die müssen gezielt auch behinderte Menscheneinschließen", fordert Bauer. "Es darf nicht sein, dass behinderteMenschen vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden und für die Betroffenendas Risiko der Altersarmut steigt", betont Bauer. Schon jetzt wächstdie Armut behinderter Menschen in Deutschland. Das hält Bauer für"einen sozialpolitischen Skandal".Im Deutschen Behindertenrat (DBR) haben sich über 140Organisationen behinderter und chronisch kranker Menschen zu einemAktionsbündnis vereinigt. Es repräsentiert mehr als 2,5 MillionenBetroffene in Deutschland. Der Sozialverband SoVD übernimmt zumInternationen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember denVorsitz im Sprecherrat des DBR für das Jahr 2018. Als Vorsitzenderdes DBR-Sprecherrats fungiert SoVD-Präsident Adolf Bauer.Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen ist ein vonden Vereinten Nationen ausgerufener Aktionstag, der das Bewusstseinder Öffentlichkeit für die Probleme von Menschen mit Behinderungenwachhalten soll.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell