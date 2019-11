Sozialverband SoVD beschließt Resolution: Privatisierung stoppen - Sozialstaat stärken

Berlin (ots) - Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat die Bundesregierung dazuaufgefordert, den Sozialstaat zu stärken und Privatisierungen zu stoppen. Hierzuhat der Bundesverbandstag des SoVD eine Resolution beschlossen."Mit großer Sorge stellt der SoVD fest, dass ungeachtet des Sozialstaatsgebotsim Grundgesetz die sozialen Sicherungssysteme und Netze abgebaut undprivatisiert werden", sagte SoVD-Präsident Adolf Bauer auf derBundesverbandstagung. "Zuzahlungen sowie Eigenbeteiligungen bei dergesundheitlichen Versorgung steigen ebenso wie die Eigenanteile in der Pflege.Zudem sinkt das Rentenniveau beständig. Die Gefahr ist groß, dass dies vielfachzu einer bloßen Grundversorgung bei privater Eigenvorsorge führt", warnte derVerbandspräsident. Und weiter: "Die Angst vor einem jederzeit möglichen sozialenAbstieg, unverschuldet hervorgerufen durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit,verunsichert große Teile der Bevölkerung! Politikverdrossenheit,Rechtspopulismus und der Rückzug ins Private sind die Folge", warnte Bauer.Die Bundesverbandstagung ist das höchste Gremium des SoVD. Die Delegiertenberaten in Berlin, um die Zielrichtung des Verbandes für die nächsten vier Jahrefestzulegen. Im Zentrum stehen dabei die sozial-, frauen- und jugendpolitischenProgramme.Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlichRentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten, der pflegebedürftigen,behinderten und sozial benachteiligten Menschen. Sitz des Verbandes ist seit2003 Berlin. Rund 600.000 Mitglieder sind momentan in 12 Landesverbänden undbundesweit rund 2.300 Orts- und Kreisverbänden organisiert.Als Kriegsopferverband 1917 gegründet setzt sich der SoVD seit über 100 Jahrenfür Solidarität und soziale Gerechtigkeit ein.Resolution: www.sovd.de/PressemitteilungenPressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell