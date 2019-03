Sozialverband: Eigenanteile in der Pflege sind ein Armutsrisiko

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Der Sozialverband SoVD fordert angesichtssteigender Pflegekosten ein grundsätzliches Umdenken bei derFinanzierung der Pflegeversicherung. "Die Kosten für notwendigeReformen und Verbesserungen in der Pflege dürfen nicht durch immerweiter steigende Eigenanteile allein auf die Pflegebedürftigen undihre Angehörigen abgewälzt werden", sagte SoVD-Präsident Adolf Bauerheute anlässlich des beginnenden Deutschen Pflegetags in Berlin undmit Blick auf die für Freitag geplante Bundesratsberatung einerGesetzesinitiative zur Begrenzung der Eigenanteile. DerVerbandspräsident betonte: "Notwendige Verbesserungen in der Pflegefür beruflich Pflegende und Pflegebedürftige sind zwangsläufig mitKosten verbunden. Bei der Frage der Finanzierung dürfen diePflegenden und die Pflegebedürftigen jedoch nicht gegeneinanderausgespielt werden." Gute Pflege ist eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe. Und deshalb muss sie auch so wahrgenommen und finanziertwerden", sagte Bauer.Der SoVD ist maßgebliche Organisation für Pflege und Behinderungund vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlichRentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten und derpflegebedürftigen und behinderten Menschen. Über 570 000 Mitgliedersind bundesweit im SoVD organisiert. Der Verband wurde 1917 alsKriegsopferverband gegründet.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell