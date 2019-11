Sozialverband Deutschland: Hartz IV-Urteil nimmt den Gesetzgeber in die Pflicht

Berlin (ots) - Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den HartzIV-Sanktionen erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer:"Für die Menschen im Hartz IV-Bezug bedeutet das Urteil desBundesverfassungsgerichts mindestens eine Chance auf mehr Gerechtigkeit. So viellässt der Karlsruher Richterspruch jetzt schon erkennen:Die zum Teil verfassungswidrigen Sanktionen gehören auf den Prüfstand, weil derStaat die Existenzgrundlage seiner Bürgerinnen und Bürger gewährleisten muss.Zudem kann die Politik nun die Augen nicht länger davor verschließen, dass diebisherige Sanktionslogik arbeitsmarktpolitisch verheerend ist. InsbesondereLangzeitarbeitslose benötigen zielgenaue Unterstützung. Richtig wäre es daher,die Wege in die Beschäftigung zu erleichtern, anstatt sie durch Strafen zuerschweren.Der Gesetzgeber steht ab sofort in der Pflicht, aus den Vorgaben derVerfassungshüter die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nötig ist eine grundlegendearbeitsmarktpolitische Wende, die verbesserte Leistungen bei Arbeitslosigkeitund organisatorische Reformen umfasst. Dann würden sich Sanktionen künftigerübrigen."Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell