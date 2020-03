Sozialverbände fordern Verstaatlichung von Wohnungen

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

BERLIN (dpa-AFX) - Gegen soziale Not wegen mangelnden Wohnraums hat ein Bündnis von Sozialverbänden den Bau von jährlich mindestens 100 000 Sozialwohnungen gefordert.



Notfalls müssten Unternehmen, die mit Wohnraum spekulieren, sogar vergesellschaftet werden, heißt es in einem am Dienstag in Berlin veröffentlichten Aufruf der "Sozialen Plattform Wohnen". Dies ist ein neuer Zusammenschluss des Paritätischen Gesamtverbands, des Sozialverbands VdK, des Sozialverbands Deutschland, der Volkssolidarität, des Kinderschutzbund und andere Verbänden./bw/DP/jha