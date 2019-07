München (ots) -- "Hartz und herzlich" mit 9,9 % MA (14-49 Jahre) und 15,9 % MAund (14-29 Jahre)- "Armes Deutschland" mit 11,5 % MA (14-49 Jahre) und 20,4 % MA(14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,2 %Die RTL II-Sozialreportagen sorgen am Dienstagabend erneut fürstarke Quoten. In der Primetime überzeugt "Hartz und herzlich -Rückkehr in die Benz-Baracken von Mannheim" bis zu 1,51 Mio.Zuschauer gesamt und erzielt sehr gute 9,9 % MA in derwerberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre. Bei den 14-29-Jährigenpunktet das Format mit 15,9 % MA.Im Anschluss erreicht "Armes Deutschland - Stempeln oderabrackern" starke 11,5 % MA in der Zielgruppe 14-49 Jahre und sehrgute 20,4 % MA beim jungen Publikum 14-29 Jahre. Bis zu 1,39 Mio.Zuschauer gesamt interessierten sich für den Alltag von FamilienvaterBernd und dem frisch Verlobten Pärchen Sascha und Angelique.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,2 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 09.07.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationNora Fleckenstein089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deinfo.rtl2.deblog.rtl2.defacebook.com/rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell