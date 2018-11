Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler und Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing im Dialog mit privaten Pflegeunternehmern

Mainz (ots) - Presseeinladung: Sicherstellung der Pflege:Zentrales Thema der Sozial- und Wirtschaftspolitik.Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz wirdvon privaten Pflegediensten oder in privaten Pflegeheimen versorgtund betreut. Private Anbieter sind damit Garant für die pflegerischeVersorgung im Land und gleichzeitig wichtige Wirtschaftsfaktoren.Die rheinland-pfälzische Sozialministerin SabineBätzing-Lichtenthäler (am 20.11., 14.15 Uhr) und WirtschaftsministerDr. Volker Wissing (am 21.11., 11:00 Uhr) suchen deshalb bei derFachtagung der Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbietersozialer Dienste e.V. (bpa) das Gespräch mit den oftmittelständischen Pflegeunternehmern.bpa-Präsident Bernd Meurer wird mit MinisterinBätzing-Lichtenthäler die pflegepolitische Halbzeitbilanz derLandesregierung diskutieren und die Erwartungen der privatenPflegeanbieter zur aktiven Anwerbung internationaler Fachkräfte undzur Refinanzierung von höheren Löhnen und Gehältern für Pflegendeformulieren.Wir laden Sie herzlich ein, denFachtag der bpa-Landesgruppe Rheinland-Pfalz am 20. und 21.November 2018 ab 14.00 Uhr im Favorite Parkhotel Mainz (Karl-WeiserStr. 1, 55131 Mainz)zu besuchen und dort Ansprechpartner aus Politik und Pflegepraxiszu vielen interessanten Themen zu finden. Am Rande des Programms sindjederzeit Gespräche mit Referenten, bpa-Vertretern und Praktikern ausder Pflege möglich. Gerne können Sie uns entsprechende Themenwünscheauch vorab mitteilen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über450 in Rheinland-Pfalz) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jutta Schier, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 06131/88 03 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell