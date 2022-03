Sozialistische Kandidatin Hidalgo will Rente in Frankreich ab 62 beibehalten

TOULOUSE (dpa-AFX) - Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo auf ein Festhalten am Renteneintrittsalter von 62 Jahren gepocht. Der von Präsident Emmanuel Macron geplanten Erhöhung auf 65 Jahre erteilte sie am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt in Toulouse eine klare Absage. Einfachen Beschäftigten und der Mittelschicht bleibe dann noch weniger Zeit, vom Leben zu profitieren und während der Berufstätigkeit aufgeschobene Projekte zu realisieren.

Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris ist, stellte einen verfrühten Renteneintritt für Beschäftigte in anstrengenden Berufen in Aussicht, sollte sie ins höchste Staatsamt gewählt werden. Die Renten sollten erhöht werden und angesichts steigender Preise auch die Löhne, forderte sie. Energiepreise sowie möglicherweise auch die Preise einiger Grundprodukte sollten für die Konsumenten in der aktuellen Krise gedeckelt werden.

Die 62-Jährige rangiert in den Umfragen seit langem abgeschlagen zwischen zwei und drei Prozent, für die in Frankreich jahrzehntelang starken Sozialisten ein Debakel. Zuletzt regierten sie mit Präsident François Hollande von 2012 bis 2017 im Élyséepalast. Stärkster Kandidat des linken Lagers in den Umfragen mit rund 14 Prozent ist im Moment der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon. Präsident Macron, der für eine zweite Amtszeit kandidiert, liegt vorne, gefolgt von der Rechten Marine Le Pen./evs/DP/men