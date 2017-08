Sozialhilfeausgaben im Jahr 2016 um 4,5 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 29,0Milliarden Euro netto für Sozialhilfeleistungen nach dem ZwölftenBuch Sozialgesetzbuch (SGB XII "Sozialhilfe") ausgegeben. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entsprach dieseiner Steigerung um 4,5 % gegenüber 2015.Von den insgesamt 29,0 Milliarden Euro Nettoausgaben fürSozialhilfeleistungen entfielen 16,5 Milliarden Euro auf dieEingliederungshilfe für behinderte Menschen (+ 5,3 % zum Vorjahr).Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurden 6,1Milliarden Euro ausgegeben (+ 2,4 %), für die Hilfe zur Pflege 3,8Milliarden Euro (+ 6,4 %). In die Hilfe zum Lebensunterhalt flossen1,4 Milliarden Euro (+ 2,3 %) und in die Hilfen zur Gesundheit, dieHilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie dieHilfe in anderen Lebenslagen zusammen 1,2 Milliarden Euro (+ 1,9 %).Damit entfiel der überwiegende Anteil der Nettoausgaben fürSozialhilfe mit 56,8 % auf die Eingliederungshilfe für behinderteMenschen. 20,9 % der Ausgaben wurden für die Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsminderung aufgewendet, 13,1 % für die Hilfe zurPflege. 5,0 % der Ausgaben flossen in die Hilfe zum Lebensunterhaltund 4,2 % in sonstige Leistungen.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Sonja Potting,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 53www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell