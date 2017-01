Sozialexperten mahnen: Pflegeausbildung endlich reformieren

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Sozialexperten warnen vor einem Scheitern der Reform der Pflegeausbildung. "Was die Große Koalition sich derzeit leistet, ist ein Skandal", sagte Andreas Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerats, dem "Spiegel". "Der Personalnotstand in der Pflege wird durch die politische Hängepartie sogar noch verschärft."

Pflegeschulen in Deutschland wüssten nicht, auf welcher Grundlage sie planen sollten; Jugendliche, die eine Pflegeausbildung anstrebten, seien verunsichert. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) hatten Anfang 2016 einen Gesetzentwurf vorgelegt, um Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpfleger künftig gemeinsam auszubilden. Bis heute hat das Parlament nicht über das Papier abgestimmt, vor allem in der Union sind die Widerstände groß. Auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Staatssekretär Karl-Josef Laumann (CDU), mahnte eine zügige Einigung an, "damit die Reform Gesetz wird". Notfalls müsse sich der Koalitionsausschuss mit dem Thema beschäftigen.

