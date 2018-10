Soziales Netzwerk für Nachbarn nebenan.de erreicht 1 Million Nutzer

Berlin (ots) - Die Nachbarschaftsplattform nebenan.de freut sichin dieser Woche über 1 Million aktive Nutzer in Deutschland. Knappdrei Jahre nach dem Start ist das soziale Netzwerk für Nachbarnhierzulande nicht mehr wegzudenken: Mehr Hilfsbereitschaft, mehrGemeinschaft und mehr lokaler Zusammenhalt sind durch nebenan.devielerorts Realität geworden."Wir arbeiten jeden Tag daran, der zunehmenden Anonymitätentgegenzuwirken und Nachbarn wieder miteinander in Kontakt zubringen. Das Erreichen der 1 Millionen Nutzer Marke in Deutschlandzeigt, dass wir damit am Puls der Zeit liegen", sagt Gründer undGeschäftsführer Christian Vollmann.Die Nachbarschaftsplattform nebenan.de wird von dem in Berlinansässigen Social Startup Good Hood betrieben. Deutschlandweit istnebenan.de in allen großen Städten sowie in ländlichen Regionenaktiv. Statt einem globalen Netzwerk setzt das Startup auf vielekleine, lokal begrenzte Netzwerke, in denen der Gedanke des sozialenMiteinanders zählt."Bei nebenan.de geht darum, sich zu helfen, sich umeinander zukümmern und für seine Umgebung die Initiative zu ergreifen. Aufunserer Plattform kommen plötzlich Menschen miteinander in Kontakt,die sonst nie miteinander sprechen. Das ist gerade jetzt wichtigerdenn je für den gesellschaftlichen Zusammenhalt", so Mitgründerin InaRemmers.Bei nebenan.de verabreden sich Nutzer regelmäßig zumFeierabendbier oder zum Sport, helfen sich bei der Kinderbetreuungund der Haustier-Pflege, tauschen, teilen und verschenken Dinge undinformieren sich über Neuigkeiten im Viertel.Die Kommunikation bei nebenan.de erfolgt geschützt und privat:Nachbarn müssen bei Neuanmeldung ihre Adresse verifizieren, sodassnur Anwohner Zugang erhalten. nebenan.de ist als einzigeNachbarschaftsplattform TÜV-zertifiziert.nebenan.de ist und bleibt für Privatpersonen kostenlos. Derzeitwird das Nachbarschaftsnetzwerk über Investorenkapital finanziert. Umnebenan.de langfristig, nachhaltig und transparent betreiben zukönnen, wird in Kürze lokalem Gewerbe gegen Gebühr die Teilnahme undPlatzierung von Inhalten bei nebenan.de ermöglicht.Pressekontakt:Ina Remmers, Mitgründerin030 346 5577 64presse@nebenan.dehttps://nebenan.de/pressOriginal-Content von: nebenan.de, übermittelt durch news aktuell