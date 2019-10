Sozialer Wohnungsbau: Hamburgs Förderbank emittiert Social Bond mit einem Volumen von 250 Mio. Euro

Hamburg (ots) - Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFBHamburg) hat heute erfolgreich ihren zweiten Social Bond begeben. Dieneue Emission für institutionelle Investoren hat ein Volumen von 250Mio. Euro und eine Laufzeit von 10 Jahren. Damit zählt er zu dengrößten Social Bonds, die bisher durch Förderbanken in Deutschlandbegeben wurden. Da die IFB Hamburg vor wenigen Wochen einTriple-A-Rating von Fitch Ratings erhalten hat, ist auch der neueSocial Bond mit einem entsprechenden Rating versehen.Das hohe Interesse seitens der Investoren zeigt sich in einerdeutlichen Überzeichnung der Emission. Mit dem Emissionserlös werdenBauprojekte der Hamburger sozialen Wohnraumförderung refinanziert.Der neue Social Bond wird ab 23. Oktober 2019 an der Hamburger Börsegehandelt.Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der IFB Hamburg: "Eine derwichtigsten Aufgaben unserer Stadt ist es, ausreichenden undbezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mit unserem zweiten Social Bondschaffen wir eine wichtige Voraussetzung für verantwortungsvolleInvestoren, uns nachhaltig dabei zu unterstützen." Der erste SocialBond der IFB Hamburg aus dem Jahr 2016 war bereits ein Erfolg. Dieserhat ein Volumen von 100 Mio. Euro und noch eine Laufzeit bis zum Jahr2024. "Die hohe Nachfrage verdeutlicht, dass soziales Engagement mitlangfristiger Perspektive von Investoren heute in einer neuenGrößenordnung möglich und gefragt ist."Um der wachsenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gerecht zuwerden, hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg mit derWohnungswirtschaft ein "Bündnis für das Wohnen" geschlossen. Durchden "Vertrag für Hamburg" wurde mit den Bezirken vereinbart,geeignete Bauflächen bereit zu stellen und zügig Baugenehmigungen zuerteilen. Das gemeinsame Ziel des breiten Bündnisses ist dieGenehmigung von 10.000 Neubau-Mietwohnungen pro Jahr, davon 30Prozent öffentlich gefördert. Die Entwicklung der Förderzusagen istdementsprechend positiv und zeigt den Erfolg der gemeinsamenAnstrengungen.Konsortialführer der neuen Anleihe waren die DekaBank, HCOB,Helaba, HSBC und SEB AB. Die Börsennotiz in Hamburg findet sich unterder ISIN DE000A2LQZ00. Die Mindeststückelung beträgt 100.000 Euro.Die Struktur des Social Bonds entspricht den von der ICMA 2018publizierten "Social Bond Principles". Das aufNachhaltigkeits-Researches spezialisierte Unternehmen Sustainalyticsbestätigt mit seiner Second-Party-Opinion (SPO) die positivensozialen Auswirkungen der Mittelverwendung.Über die Hamburgische Investitions- und FörderbankDie Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) istdas zentrale Förderinstitut der Freien und Hansestadt Hamburg. In denThemenfeldern Wohnungsbau, Wirtschaft und Umwelt sowie Innovationunterstützt sie den Senat effizient bei der Erfüllung öffentlicherAufgaben. Neben zinsgünstigen Darlehen, Zuschüssen und Beteiligungenbietet die IFB Hamburg auch neutrale Beratung für Privatkunden undUnternehmen zu allen öffentlichen Fördermöglichkeiten der StadtHamburg, des Bundes und der EU an.Pressekontakt:Rückfragen und Anforderung von Bildmaterial:Pressestelle Hamburgische Investitions- und FörderbankMeike KirchnerTelefon (040) 248 46 - 305E-Mail: m.kirchner@ifbhh.dewww.ifbhh.deOriginal-Content von: Hamburgische Investitions- und Förderbank, übermittelt durch news aktuell