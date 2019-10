Sozialdokus punkten am Donnerstagabend bei RTLZWEI

München (ots) -- Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt": Jahresbestwert von10,0 % MA (14-49 Jahre)- Um 22:15 Uhr: 8,3 % MA (14-49 Jahre) und 11,4 % MA (14-29 Jahre)für "Der Jugendknast"- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,6 %Erfolgreiche Primetime am Donnerstagabend bei RTLZWEI: Gesternüberzeugten einmal mehr die Sozialdokumentationen. So erzielte zurPrimetime "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" in derZielgruppe der 14-49-jährigen Zuschauer einen Jahresbestwert von 10,0% MA. Bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) erreichte das Format12,3 % MA. Bis zu 1,52 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die von derSPIEGEL TV GmbH produzierte Sendung.Auch zur Late Prime um 22:15 Uhr konnte eine Dokumentationpunkten: "Der Jugendknast" erzielte 8,3 % MA in der klassischenZielgruppe und 11,4 % MA bei den 14-29-Jährigen.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,6 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 24.10.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationVerena Köck089 - 64185 0Verena.koeck@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell