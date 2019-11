Sozialdemokraten und Volkspartei: Grünes Licht für EU-Kommission

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Sozialdemokraten im Europaparlament erwarten bei der Bestätigung der neuen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen keine Probleme.



Die neue Kommission sei sehr progressiv, sagte die sozialdemokratische Fraktionschefin Iratxe García Pérez am Dienstag in Straßburg. "Nicht alle Kommissare sind perfekt, aber als Kollegium denken wir, dass sie das Europa umsetzen können, dass wir uns wünschen", so García Pérez.

Auch in der Europäischen Volkspartei (EVP) wurde kein großer Widerstand gegen das Personalpaket erwartet. Die Posten-Verteilung zwischen Frauen und Männern sei eingehalten worden, sagte Fraktionschef Manfred Weber. Er hoffe, dass die neue Kommission mit "viel Lust zu gestalten" und neuen Ideen die Aufgaben angehen werde. Die Fraktion der Linken deutete hingegen an, gegen das Personalpaket zu stimmen. Die liberale Fraktion wollte sich erst am Dienstagabend festlegen.

Das Europaparlament soll am Mittwoch über die neue EU-Kommission als Gesamtpaket abstimmen. Am Morgen stellt die gewählte Kommissionspräsidentin von der Leyen noch ihr Team und Programm vor. Anschließend soll das Votum über das Kollegium der EU-Kommissare folgen. Es wurde erwartet, dass das Kollegium die benötigte Mehrheit erhält und die neue EU-Kommission am 1. Dezember ihre Arbeit beginnen kann.

Der Grünen-Europapolitiker Philippe Lamberts rechnete nicht damit, dass seine Fraktion für das Personalpaket stimmen wird. "Ich glaube, wir werden uns enthalten", sagte Lamberts. Es gebe einige Aspekte in der neuen Kommission, die seiner Fraktion nicht gefallen, so Lamberts. Am geplanten Klimapaket, dem "Green New Deal", müssten einige drastische Änderungen gemacht werden. Von der Leyen habe sich nach ihrer Wahl im Juli entschieden, die Grünen nicht an den Verhandlungstisch einzuladen, kritisierte Lamberts./ari/DP/jha