München (ots) -- "Hartz und herzlich - Das Winzler Viertel von Pirmasens" mit10,7 % MA (14-49 Jahre) und 13,6 % MA (14-29 Jahre)- "Armes Deutschland - Deine Kinder": 13,6 % MA (14-49 Jahre) und12,8 % MA (14-29 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,5 %Der Dienstagabend bleibt ein Erfolg für RTL II: Die dritte Folge"Hartz und herzlich - Das Winzler Viertel von Pirmasens" erzielte zurbesten Sendezeit 10,7 % MA (14-49 Jahre) und erreichte bis zu 1,93Mio. Zuschauer gesamt. Auch bei der jungen Zielgruppe war dieReportage über die westpfälzische Stadt sehr gefragt - 13,6 % MA(14-29 Jahre) schlugen hier zu Buche.Im Anschluss stellte "Armes Deutschland" ab 22:15 Uhr sogar einenAllzeitrekord auf: Das Format, das seit 2016 on air ist und gesternmit einer Spezialausgabe zum Thema Kinderarmut in Deutschland lief,erreichte mit 13,6 % MA (14-49 Jahre) einen neuen Bestwert undrundete einen erfolgreichen Dienstag ab. Auch bei den 14-29-Jährigenwar die Sendung mit 12,8 % MA ein großer Erfolg.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,5 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 28.5.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 641850konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell