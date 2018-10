Sozial-Doku mit Hans Sarpei überzeugt bei RTL II (FOTO)

München (ots) -- "Abgestempelt!?" mit Hans Sarpei: 7,3 % MA (14-49 Jahre)- "Trödeltrupp"-Marathon mit bis zu 7,7 % MA (14-49 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil: 5,9 %Die Sozial-Dokus bei RTL II bleiben erfolgreich. Am "Tag derDeutschen Einheit" überzeugte das Format "Abgestempelt!? - Armut inDeutschland" mit Hans Sarpei in der Primetime mit starken 7,3 % MA(14-49 Jahre) und holte 9,8 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29Jahre).Im Anschluss erreichte "Armes Deutschland" in der werberelevantenZielgruppe gute 7,7 % MA und 12,1 % MA bei den 14-29-Jährigen. In derDaytime erzielte der "Trödeltrupp"-Marathon bis zu 7,7 % MA bei den14-49-Jährigen und 8,6 % MA in der jungen Zielgruppe.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,9 %(14-49 Jahre).Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell