Sowohl brutto als auch netto: Diese Dividendenaktie zahlt mir über 100 Euro Dividende pro Quartal!

Wenn mir eine Dividendenaktie über 100 Euro Dividende pro Quartal zahlt, so ist das natürlich alles andere als wenig. Selbst bei einer Dividendenrendite von über 5 % benötigt man 8.000 Euro brutto als Einsatz, um einen solchen Wert zu erreichen. Netto hingegen sind über 10.000 Euro notwendig, wenn man ein solches Ausschüttungsmaß erhalten möchte.

Eine Dividendenaktie in meinem Depot, die mir mehr als 100 Euro Dividende brutto und netto pro Quartal zahlt, ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Natürlich ist das zum jetzigen Zeitpunkt eine größere Basis in meinem Portfolio. Allerdings bin ich überzeugt, dass diese Top-Aktie den Einsatz verdient hat. Riskieren wir einen Blick auf die Frage, wieso.

W. P. Carey: Der Inflationshedge!

W. P. Carey ist eine Dividendenaktie, die mir über 100 Euro Dividende pro Vierteljahr zahlt. Selbst mit gegenwärtig knapp über 5 % Dividendenrendite bin ich überzeugt, dass es einen soliden Inflationshedge gibt. Aber auch die Möglichkeit, per Wachstum einen Ausgleich für die Teuerung zu erreichen.

Attraktive Details haben die jüngsten Zukäufe gezeigt. Rund 1,73 Mrd. US-Dollar hat das Management in den vergangenen zwölf Monaten des Jahres 2021 in weiteres Wachstum investiert. Damit ist das Portfolio mit über 1.264 Einheiten diversifiziert. Aber die Details sind, wie gesagt, relevant. Rund 2,3 % fixe Mieterhöhungen pro Jahr hat es bei einem Anteil der Zukäufe gegeben. Bei den anderen wiederum den Hedge gegen das jeweils vorhandene Inflationsniveau. Ein moderates Wachstum, das zu moderaten Dividendenerhöhungen führen kann, ist daher grundsätzlich gegeben.

Mit über 1.260 verschiedenen Immobilien ist die Ausgangslage als Inflationshedge außerdem quantitativ gegeben. Auch deshalb bin ich mit Blick auf die Diversifikation überzeugt: 100 Euro Dividende pro Quartal sind gerechtfertigt als zeitlose Investition, um viele Probleme zu lösen.

Qualität als Dividendenaktie für 100 Euro Dividende vorhanden!

100 Euro Dividende von einer Dividendenaktie zu bekommen bedeutet auch, dass man von der Qualität als Investor überzeugt sein sollte. Auch das ist hinsichtlich W. P. Carey bei mir der Fall. Wie gesagt: 1.264 verschiedene Immobilien, lange Mietverträge wie zuletzt die mit 20 Jahren und Net-Lease-Verträge, die Aufwendungen an die Mieter übertragen, sind entscheidende Merkmale. Neben dem bereits thematisierten Inflationshedge.

Auch die Dividendenrendite mit über 23 Jahren konsequenter Dividendenerhöhungen bei einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 81 % ist in diesem Kontext relevant. Aber das, was mich besonders von der Qualität überzeugt, ist einerseits die Breite. Das Management investierte in den vergangenen Jahren in viele Immobilien aus verschiedenen Segmenten, konzentriert sich aber auf die Wachstumsmärkte von morgen: Logistik und Industrie sind derzeit hoch im Kurs.

Die zukünftigen 100 Euro Dividende der Dividendenaktie W. P. Carey scheinen mir daher nicht nur nachhaltig und stabil, nein, sondern auch qualitativ gut und auf moderates Wachstum in Zukunftsmärkten gerüstet. Mittel- bis langfristig bin ich daher nicht abgeneigt, erneut so stark in diesen Real Estate Investment Trust zu investieren, um weitere 100 Euro Dividende pro Quartal zu erhalten.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey.

