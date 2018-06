Southwestern Energy: Aktienanalyse vom 30.06.2018

Der Southwestern Energy-Schlusskurs wurde am 28.06.2018 an der Heimatbörse New York mit 5,35 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Wie Southwestern Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Southwestern Energy liegt bei einem Wert von 11,32. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 49,91) unter dem Durschschnitt (ca. 77 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Southwestern Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Southwestern Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5,05 USD. Der letzte Schlusskurs (5,35 USD) weicht somit +5,94 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (4,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,32 Prozent), somit erhält die Southwestern Energy-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Southwestern Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Southwestern Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Southwestern Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.