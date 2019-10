Southwest Securities Securities: Bitte unbedingt beachten

Der Southwest Securities Securities-Kurs wird am 13.10.2019, 02:00 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 0.3 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Unser Analystenteam hat Southwest Securities Securities auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Southwest Securities Securities ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Southwest Securities Securities-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,85, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,73, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Southwest Securities Securities zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Southwest Securities Securities erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 128,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um -14,64 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +143,24 Prozent im Branchenvergleich für Southwest Securities Securities bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -12,07 Prozent im letzten Jahr. Southwest Securities Securities lag 140,67 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.