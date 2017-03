Southwest Airlines: Auf Rekordjagd!

Liebe Leser,

SWA landete im Ranking des renommierten Fortune Magazins auf Platz 8 der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen. Von Premier Traveler wurde man zum 3. Mal in Folge zum besten Discountflieger in Nordamerika gewählt. Warum, verrät ein Blick auf die Zahlen. Ein neuer Passagierrekord führte zu neuen Rekordwerten beim Umsatz, Gewinn und freiem Cashflow. Letzterer wurde mit Aktienrückkäufen in Höhe von 1,75 Mrd $ und 222 Mio $ an Dividendenzahlungen im Sinne der Aktionäre genutzt.

Auch Warren Buffett ist auf den Geschmack gekommen

Aber auch die Angestellten, die einen hohen Stellenwert genießen und rund 4% an SWA halten, erhielten eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 586 Mio $. Die operative Marge von 19,4% und die Kapitalrendite von 30% sind beeindruckend. Die verbesserte Servicequalität zeigt sich in einer erhöhten Pünktlichkeit, einer reduzierten Gepäck-Irrläuferquote und eines höheren Net Promoter Score Wertes (ein Indikator für die Kundenzufriedenheit).

Auch Warren Buffett ist auf den Geschmack gekommen und hält mittlerweile 7% der Anteile. 2017 plant der Konzern die Kapazität angesichts der rückläufigen Ticketpreise, lediglich um 3,5% auszubauen. 12% der Flotte werden durch die sparsamere Boing 737-8 erneuert. Gewinnbringend dürfte sich auch die Inbetriebnahme des vereinheitlichten Reservierungssystems ab Mai auszahlen. Demgegenüber steht allerdings ein erwarteter Anstieg der Stückkosten durch höhere Lohnabschlüsse.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.