Southwest Airlines Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Für die Aktie Southwest Airlines stehen per 13.11.2021, 09:47 Uhr 48.42 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Southwest Airlines zählt zum Segment "Fluggesellschaften".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Southwest Airlines hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,45 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.02%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,57 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Southwest Airlines erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche sind im Durchschnitt um 16,72 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +13,83 Prozent im Branchenvergleich für Southwest Airlines bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,03 Prozent im letzten Jahr. Southwest Airlines lag 10,51 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Southwest Airlines-Aktie abgegeben. Davon waren 14 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Southwest Airlines-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 7 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 61,21 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 26,42 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (48,42 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Southwest Airlines somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.