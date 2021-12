Southwest Airlines Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

An der Heimatbörse New York notiert Southwest Airlines per 22.12.2021, 12:56 Uhr bei 40.87 USD. Southwest Airlines zählt zum Segment "Fluggesellschaften".

Nach einem bewährten Schema haben wir Southwest Airlines auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Southwest Airlines in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Southwest Airlines haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Southwest Airlines bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Southwest Airlines mit einer Rendite von -13,31 Prozent mehr als 75 Prozent darunter. Die "Fluggesellschaften"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,05 Prozent. Auch hier liegt Southwest Airlines mit 30,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Southwest Airlines weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,45 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Fluggesellschaften") von 15,66 %. Mit einer Differenz von lediglich 13,21 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.