Southwest Airlines-Aktie: Streicht am Sonntag mehr als 1.000 Flüge!

Am Sonntag kündigte Southwest Airlines Co (NYSE:LUV) die Streichung von mehr als 1.000 Flügen aufgrund von Problemen mit der Flugsicherung und schlechtem Wetter an.

Die Stornierungen betreffen 27 % des Flugplans der Fluggesellschaft und damit Tausende von Kunden mit Reiseplänen. Die Störungen treten an einem regen Reisewochenende vor dem Bundesfeiertag Columbus Day am Montag, den 11. Oktober auf.

“Wir haben [Freitag] Abend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung