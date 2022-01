Southwest Airlines Aktie: Nächster Hammer kommt!

Am 27.01.2022, 04:32 Uhr notiert die Aktie Southwest Airlines an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 43.85 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Fluggesellschaften".

Nach einem bewährten Schema haben wir Southwest Airlines auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Southwest Airlines mit einer Rendite von -8,09 Prozent mehr als 70 Prozent darunter. Die "Fluggesellschaften"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,25 Prozent. Auch hier liegt Southwest Airlines mit 25,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für die Southwest Airlines sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 14 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Southwest Airlines. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 58,09 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 32,47 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 43,85 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Southwest Airlines-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 51,43 USD mit dem aktuellen Kurs (43,85 USD), ergibt sich eine Abweichung von -14,74 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (44,1 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,57 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Southwest Airlines-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.