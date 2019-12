Southern First Bancshares: Reagiert die Aktie?

Am 09.12.2019, 14:21 Uhr notiert die Aktie Southern First Bancshares an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 43.08 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unsere Analysten haben Southern First Bancshares nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Die Aktie von Southern First Bancshares gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,59 insgesamt 44 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 22,39 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Southern First Bancshares erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Southern First Bancshares vor. Southern First Bancshares erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Southern First Bancshares beläuft sich mittlerweile auf 38,16 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 42,92 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,47 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 41,08 USD. Somit ist die Aktie mit +4,48 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".