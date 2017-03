South by Southwest: Heidelberg Mobil trägt Geo-Know-how auf das Mega-Event in den USA (FOTO)

Heidelberg (ots) -Die Heidelberger Softwareschmiede präsentiert auf der SXSW, demvisionären Großevent für Film, Musik und interaktive Medien in Texas,ihre innovative Kartentechnologie. Gemeinsam mit seinen Partnernstellt das Unternehmen intelligente Lösungen zu den ThemenIndoor-Mapping und Navigation sowie Event-Cloud-Services vor.Ob Tech Geeks, Rockstars oder Filmemacher: Vom 10.-19. Märzströmen sie alle wieder nach Austin/Texas zur South by Southwest(SXSW). Auf diversen Festivals, Konferenzen und Fachausstellungentreffen hier Film, Musik und interaktive Medien zusammen, um dasbunte Publikum mit zukunftsweisenden Trends zu begeistern.Für Innovation im Bereich Geoinformationstechnologie sorgt auf demEvent die Heidelberg Mobil International GmbH mit ihrer Deep Map(TM)Technologie. Vertreten durch Pascal Morschbach aus dem Büro inVancouver ist das Softwareunternehmen in Booth #745 am Stand desPartners Eventbase, dem führenden Technologielieferanten für smarteEvent-Solutions, präsent. Damit sind die Geo-IT-Experten im Märzgleich auf zwei Leitmessen vertreten, denn direkt nach der SXSW stehtdie CeBIT vor der Tür. "Wir haben vor, auch die USA mit den Lösungenzu begeistern, die wir ab dem 20. März in Hannover zeigen werden", soGeschäftsführer Dr. Matthias Jöst. Für die CeBIT liefert seinUnternehmen die App und referiert zum Thema Location Analytics.Außerdem zeigt Heidelberg Mobil auf zwei Ständen, welcheMöglichkeiten die intelligente Nutzung von Geoinformationen für diedigitale Stadt und für smarte Alltagsassistenten schon heute bietet.In Halle 2 / Stand A10 ist am 24. März auch Partner Eventbase mit vonder Partie.Weitere Informationen unterwww.deep-map.comwww.eventbase.comwww.eventech-alliance.comÜber Heidelberg Mobil International GmbH:Orientierung in urbanen Räumen - unser Ziel seit 1998. Mit derDeep Map(TM) Technologie ermöglicht Heidelberg Mobil InternationalGmbH eine nahtlose Navigation auf komplexen Geländen und innerhalbvon Gebäuden. Fünfzig Mitarbeiter unterstützen unsere Kunden undlangjährigen Partner dabei, ortsbasierte Lösungen in verschiedenstenBranchen umzusetzen. Denn in der dynamisch vernetzten Welt von heutesind ungehinderte Mobilität und optimale Orientierung überall gefragt- gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Die Eventbranche inihrer räumlichen, zeitlichen und infrastrukturellen Komplexität istnur ein Beispiel. Wissenschaft und Forschung sind gleichzeitigUrsprung und wesentlicher Teil unserer täglichen Arbeit auf demCampus der Universität Heidelberg. Mit Engagement inForschungsprojekten, Netzwerken sowie im internationalen akademischenAustausch treiben wir neue Entwicklungen im Bereich SpatialAnalytics, ortsbasierte Dienste und Mensch-Computer-Interaktion aktivvoran.Pressekontakt:Heike Mihm+49 6221 / 4299 - 345heike.mihm@heidelberg-mobil.comAnsprechpartner SXSW:Pascal MorschbachAccount Executive North AmericaHeidelberg Mobil International GmbH1280 Homer StreetVancouver, BC, V6B 2Y5CanadaPhone: +1 604 992 9173Skype: pascalmorschbachPascal.Morschbach@heidelberg-mobil.comOriginal-Content von: Heidelberg Mobil International GmbH, übermittelt durch news aktuell