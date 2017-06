"South China Data Valley" in Shaoguans aufstrebender Big Data-Industrie: Entwicklung eines modernisierten industriellen Hochlands in Südchina

Shaoguan, China (ots/PRNewswire) - Das "South China Data Valley",eine Industriezone für Big Data, wurde am 5. Juni in Shaoguan City,Provinz Guangdong, eröffnet und lädt zu weltweiten Investitionen ein.Um die Nachfrage nach Backstage-Services von Regierungen sowie derInformations- und Finanzbranche im Pearl River Delta zu befriedigen,hat Shaoguan City, aufbauend auf den "Internet+"-Industrien im FurongNew District, Guanshao Industrial Park und Huangshaping Village (inShaoguan) geplant, ein "South China Data Valley" zu entwickeln.Basierend auf dem zwischen Shaoguan und Huawei unterzeichnetenFramework Agreement of Cooperation in Smart City Construction[Rahmenvertrag für Zusammenarbeit beim Bau intelligenter Städte] istdas Tal nach einem industriellen Muster mit "1+N" geplant, mit demder Datenaustausch mit Projekten und der Fokus auf dieWeiterentwicklung von Rechenzentren sowie die abgestimmte Entwicklungvon damit verbundenen Branchen, wie eine Big Data-Handelsplattform,E-Commerce, Softwaredienstleistungen und unternehmerische Innovationvorgesehen ist. Das Ziel ist die Verwendung vonSicherheitsdaten-Backupservices als Eingangspunkt sowie diePriorisierung von Big Data-Cloudservices zur Entwicklung einerunverkennbaren Big Data-Industrie und deren Anwendungen, um Shaoguanzu einem der Vorreiter der Big Data-Industrie in Guangdong zu machen.Es werden acht Schritte unternommen, wie zum Beispiel "dieEntwicklung von grünen Rechenzentren als Kernstück des Aufbaus einesökologischen Parks im "South China Data Valley". Gemäß der Planungsoll diese Zone bis 2025 zu einer nationalen Industriebasis für BigData werden, mit einem enormen Rechenzentrum mit über 50.000Standardracks, mehr als 100 innovativen Unternehmen im Bereich vonBig Data sowie damit verbundenen Branchen, Internettalenten und BigData-Industrien.Bis jetzt hat sich Huawei, der weltweit führende Lösungsanbietervon Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), im "SouthChina Data Valley" niedergelassen. Etwa 100 Unternehmen, darunterbekannte Internetgiganten wie Alibaba, Jingdong und Inspur habenstarkes Interesse an diesem Tal bekundet und damit den Grundstein fürden Anfangserfolg gelegt. An diesem Tag wurden 13Rahmenvereinbarungen über Zusammenarbeit und After Market Servicesunterzeichnet.Yin Huanming, der Bürgermeister von Shaoguan City, erklärte, dassShaoguan, das nördliche Tor zur Provinz Guangdong, an derSchnittstelle der Provinzen Guangdong, Hunan und Jiangxi liegt. Mitihren hochentwickelten Verkehrsverbindungen, darunter 6 Autobahnen, 3Eisenbahnen, ein Flughafen und eine Wasserstraße, bildet die Stadteinen wichtigen Verkehrsknoten, der die Provinzen im Landesinnern mitdem Pearl River Delta verbindet. Ebenso ist sie ein wichtigernationaler Netzwerkknoten für Glasfaseroptik. Sie bietet dank ihrertraditionellen Industrien und reichen Ressourcen, wieEnergieversorgung, Umweltklima, Verkehrsstandort, ökologischeQuellen, Netzwerkdesign etc., bei der Entwicklung von BigData-Industrien enorme Vorteile.Shaoguan wird einerseits sein territoriales Serviceangebot aktivverbessern und ein effizientes Umfeld für Regierungsdienstleistungenbieten und verbessern sowie ein gutes Geschäftsumfeld für dieEntwicklung von Unternehmen in Shaoguan schaffen. Andererseits wirdman aktiv dem Trend von Integration und Veränderung im"Internet+"-Zeitalter folgen und Big Data zu einer strategischenSchlüsselindustrie machen, die zu ihrer Revitalisierung, Entwicklungund Reform des sozialen Managements beiträgt und sie in eineintelligente Stadt verwandelt. Shaoguan hofft auf die Zusammenarbeitmit fortschrittlichen Unternehmen in der Welt zur gemeinsamenFörderung der Entwicklung ihrer Industrien, wie intelligenteVerwaltung, intelligentes Gesundheitswesen, intelligente Wissenschaftund Bildung sowie Business-Inkubation, um den Umfang und das Niveauder Informationsindustrie in Shaoguan weiter zu verbessern, seineregionale Führungsposition in diesem Bereich zu stärken und durchInformatisierung modernisiert zu werden.Pressekontakt:Fr. TianTel./Fax: 86 10 63075245Original-Content von: Shaoguan City Government Information Office, übermittelt durch news aktuell