Sourcengine erweitert den Zugang des Massenmarktes zum umfangreichen Renesas-Portfolio mit Hilfe einer transformativen Online-Plattform

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Miami (ots/PRNewswire) -Aufnahme von Renesas-Produkten erweitert die digitale Verfügbarkeit und setzt den branchenweiten Vorstoß in Richtung Online-Beschaffung fortSourcengine, der führende E-Commerce-Marktplatz für elektronische Bauteile, gab heute bekannt, dass eine breite Palette von Produkten von Renesas, einem führenden Anbieter von fortschrittlichen Halbleiterlösungen, jetzt direkt auf seiner Plattform erhältlich ist. Diese Vereinbarung bringt Sourcengine auf seinem Weg zur Digitalisierung der Komponentenbeschaffung voran, indem es ein führendes Unternehmen der Elektronikbranche in sein Portfolio aufnimmt und Renesas davon profitiert, indem es seine Bauteile einer größeren Zahl von Käufern zugänglich macht."Da Renesas seine Wachstumsstrategie im Massenmarkt fortsetzt, wird es immer wichtiger, mehr Kunden über alternative Online-Quellen zu erreichen", so Chris Allexandre, Senior Vice President der IoT and Infrastructure Business Unit bei Renesas. "Die Sourcengine-Plattform verbessert unsere Fähigkeit, Kunden auf dem breiten Markt zu bedienen, indem sie über die traditionellen Beschaffungsmethoden hinausgeht und den Einkauf auf Online-Marktplätzen so einfach und effizient wie möglich macht."Ziel von Sourcengine ist es, den Einkäufern von elektronischen Bauteilen E-Commerce-Funktionen zur Verfügung zu stellen, die ihnen neue Markteinblicke ermöglichen und den Einkauf und die Beschaffung rationalisieren. Zulieferer wie Renesas sind ein wichtiger Bestandteil dieser Gleichung, da die weltweite Nachfrage nach ihren Bauteilen den Markt insgesamt antreibt. Dies macht die Beziehung zwischen Sourcengine und Renesas für beide Seiten vorteilhaft, da Sourcengine sein Angebot an begehrten Komponenten erweitert und Renesas für Käufer auf der ganzen Welt besser verfügbar wird."Das breite Spektrum an branchenführenden Mikrocontrollern, Analog-, Stromversorgungs- und Konnektivitätslösungen von Renesas ist eine wichtige Ergänzung für uns, da sie die Branche mit ihrer fortschrittlichen Technologie weiter voranbringen", so Jens Gamperl, CEO von Sourceability. "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Angebot erweitern und unseren Kunden Zugang zum großartigen Renesas-Portfolio verschaffen können. Gleichzeitig helfen wir Renesas, sein Angebot einer breiteren, zukunftsorientierten Käuferschicht zugänglich zu machen."Im Rahmen seiner Bemühungen, die Komponentenbeschaffung zu einem Marktstandard zu entwickeln, hat Sourcengine eine Reihe von Tools entwickelt, die den Einkaufsprozess für die Elektronikindustrie vereinfachen:- BOM (Bill of Materials) Tool erlaubt es jedem Benutzer, eine Stückliste hochzuladen, sofortige Angebote von tausenden von rückverfolgbaren Lieferanten zu erhalten und einen Einkauf zu tätigen - alles an einem Ort. Jeder kann das Stücklisten-Tool nutzen, aber eine Benutzerregistrierung schaltet die volle Kapazität frei, einschließlich der Möglichkeit, Angebote für bis zu 4.000 Positionen einzuholen.- Quote It RFQ-Tool, das die Verhandlungsstärke und das Fachwissen der Sourcengine-Experten nutzt, um zusätzliche Bestände und bessere Preise zu finden.- Die Integration der Tools BOM und Quote It ermöglicht es den Nutzern, ausgewählte Angebote, die über das BOM-Tool zurückgegeben wurden, zur weiteren Verhandlung an Quote It zu senden.- Die Funktion Mengenmultiplikator vereinfacht den Einkaufsprozess für Benutzer wie Ingenieure und NPI-Einkäufer, indem sie ihnen ermöglicht, Stücklisten hochzuladen, die so gestaltet sind, dass dieselben Teilenummern mehr als einmal auf der Konstruktionsplatine verwendet werden können.Informationen zu SourcengineSourcengine ist der führende E-Commerce-Marktplatz der Elektronikindustrie, der den weltweit größten OEMs und Lieferanten hilft, auf einer Plattform zu beschaffen, zu verhandeln und einzukaufen. Mit mehr als 3.000 Lieferanten, über 550 Millionen Teilen, Milliarden von Datenpunkten und einer unübertroffenen Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit beseitigt Sourcengine die größten Hindernisse, die die Lieferkette vom digitalen Zeitalter abhalten. Sourcengine wird unterstützt von Sourceability, einem globalen Technologieunternehmen, das die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Produkte durch eine digitalisierte Lieferkette auf den Markt bringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1652330/SE_x_Renesas.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3302122-1&h=58793688&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3302122-1%26h%3D1122855170%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1652330%252FSE_x_Renesas.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1652330%252FSE_x_Renesas.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1652330%2FSE_x_Renesas.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443227/Sourcengine_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3302122-1&h=1868106680&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3302122-1%26h%3D2413022811%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443227%252FSourcengine_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443227%252FSourcengine_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443227%2FSourcengine_Logo.jpg)Pressekontakt:sourceability@teamlewis.comOriginal-Content von: Sourcengine, übermittelt durch news aktuell