Sound Energy Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

An der Börse London notiert die Aktie Sound Energy am 03.06.2022, 23:05 Uhr, mit dem Kurs von 2.54 GBP. Die Aktie der Sound Energy wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sound Energy auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Sound Energy ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,02 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 5 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,58 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Sound Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 1,58 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +42,87 Prozent im Branchenvergleich für Sound Energy bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,58 Prozent im letzten Jahr. Sound Energy lag 42,87 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sound Energy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.